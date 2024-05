Putin znalazł pomysł na sankcje. Chce sprzedawać ropę i gaz Chinom

Jednak, jak zauważa Business Insider, czas działa na korzyść Chin, które mogą poczekać na większe dostawy gazu do lat 30. XXI wieku. Pekin liczy na to, że coraz bardziej uzależniona od niego i zwasalizowana Rosja udostępni mu swoje najnowsze technologie wojskowe, co pozwoliłoby Chinom na duży skok rozwojowy w tym sektorze.