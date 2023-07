Putin wyśle na Ukrainę coraz młodszych żołnierzy

Wyższe kary dla poborowych

Jak informuje państwowa rosyjska agencja RIA Novosti, we wtorek Duma Państwowa podwyższyła również kary za nie stawienie się w wojskowym biurze poborowym. Do tej pory groziła za to grzywna do 3 tysięcy rubli, zmiana wprowadza wzrost kary aż do 30 tysięcy rubli (około 1300 złotych). Od 10 do 20 tysięcy rubli wyniesie grzywna za nie zgłoszenie opuszczenia miejsca zamieszkania w czasie poboru.