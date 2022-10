Putin straszy dronami. "Zapędził się w ślepą uliczkę, próbuje się ratować"

Do ataku doszło w nocy z wtorku na środę w miejscowości Biała Cerkiew, która jest oddalona na południe o 84 kilometry od Kijowa. Według gubernatora obwodu kijowskiego Ołeksija Kułeby, do uderzenia wykorzystano drony "kamikadze" produkcji irańskiej Shahed-136. Mają zasięg kilkuset kilometrów, są naprowadzane dzięki nawigacji satelitarnej, co oznacza, że nadają się do niszczenia m.in. infrastruktury i obiektów wojskowych.