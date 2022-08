"Putin się przeliczy". Pentagon przestrzega Rosję

- Władimir Putin nie zrezygnował ze swoich ogólnych strategicznych celów podbicia większości Ukrainy, obalenia władz, odzyskania Ukrainy jako części nowego imperium rosyjskiego. To, co zrobił, to wydłużył horyzont czasowy, a jego teoria zwycięstwa polega na tym, że może wszystkich przeczekać - powiedział Kahl, dodając, że chodzi zarówno o wyczerpanie samej Ukrainy, jak i przeczekanie, aż zainteresowanie Zachodu obroną Kijowa osłabnie.