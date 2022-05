Putin kozłem ofiarnym globalnej elity? Zaskakujące wyniki sondażu w Niemczech

– Wyniki dotyczące społeczeństwa po raz kolejny pokazują to, co udało nam się już udowodnić w odniesieniu do przestrzeni cyfrowej: Tam, gdzie wcześniej tematem było negowanie koronawirusa, teraz obciąża się ideologią spiskową wojnę w Ukrainie – powiedziała RND Pia Lamberty, dyrektor zarządzająca CEMAS. – W związku z tym ważne jest opracowanie długoterminowych strategii radzenia sobie z nimi. Takie formy mobilizacji nie znikną tak po prostu, zwłaszcza w obliczu licznych sytuacji kryzysowych – dodała.