Putin już tam jest. Arktyczne wyzwanie NATO

- Nasze wejście wiele zmieniło w układzie sił na północy. Co prawda od dawna ściśle współpracujemy z naszymi nordyckimi sąsiadami, teraz jednak wejdzie to na zupełnie nowy poziom. Kraje Nordyckie są pierwszy raz zjednoczone pod jedną flagą od setek lat. To epokowa zmiana. Dzięki wejściu do NATO będziemy bezpieczniejsi. Mamy jednak także dużo do zaoferowania sojuszowi - mówi płk Gustaf Dufberg, dowódca 21. skrzydła szwedzkiego lotnictwa.