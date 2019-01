Puszka Pawła Adamowicza nie miała dna. Zebrano prawie 16 mln zł

Ostatni dzień zbiórki pieniędzy do wirtualnej puszki Pawła Adamowicza przerósł najśmielsze oczekiwania. Ponad ćwierć miliona użytkowników Facebooka wpłaciło do niej pieniądze, które teraz zostaną przekazane Fundacji WOŚP. To prawie 16 mln zł!

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Kwota w wirtualnej puszce Pawła Adamowicza rosła w nieprawdopodobnym tempie (Facebook.com)

"Zapełnijmy ostatnią puszkę Pana Prezydenta dla WOŚP" - zbiórkę pod taką nazwą zorganizowała w poprzedni poniedziałek na Facebooku jedna z gdańszczanek. Docelowa kwota 1000 zł szybko "pękła", a wydarzenie z każdym dniem zyskiwało coraz większą popularność w sieci.

"Płaczę i się śmieję na zmianę" - napisała w komentarzu pod zbiórką jej organizatorka, Patrycja Krzymińska. Jeszcze w poniedziałek rano przekazana przez internautów kwota wynosiła nieco ponad milion złotych. Później kwota zaczęła rosnąć w nieprawdopodobnym tempie.

Paweł Adamowicz wspierał WOŚP

Zbiórkę poświęcono zmarłemu tragiczne prezydentowi Gdańska. Paweł Adamowicz zginął pchnięty kilkukrotnie nożem w czasie finału WOŚP. Przez kilka poprzednich godzin - jak co roku - sam zbierał pieniądze do puszki. "Cieszył się jak dziecko, że udało mu się zebrac 5,6 tys. zł" - wspominali jego współpracownicy.

Zobacz także: W naszym studiu "pękło" 5 milionów! Zobacz reakcję organizatorki zbiórki