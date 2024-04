Punkt zwrotny nastąpi w majówkę. Jest najnowsza prognoza na 16 dni

Za tydzień w sobotę i niedzielę termometry pokażą 18 stopni C. Przełom maja i kwietnia będzie jeszcze cieplejszy. W majówkę spodziewajmy się nawet 23 st. C. na wschodzie oraz południu kraju. Według prognoz Wasilewskiego, na zachodzie będzie nieco chłodniej, bo tylko 17 st. C.