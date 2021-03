Puławy. Brutalnie zgwałcił 14-latkę. 77-latek usłyszał wyrok

Do gwałtów na 14-letniej mieszkance powiatu puławskiego dochodziło od lipca 2015 do jesieni 2016. Na drodze śledztwa ustalono, że 77-letni Stanisław P. miał wielokrotnie zmusić swoją ofiarę do obcowania płciowego. Ponadto bił ją, podduszał oraz groził śmiercią. Miał też przystawić małoletniej nóż do gardła - podaje portal pulawy.naszemiasto.pl.