Psy-bestie zagryzły właścicielkę. Posiadała je legalnie

American Bully to rasa wyhodowana w latach 80. XX wieku, a do jej stworzenia posłużył głównie amerykański pitbulterier. XL to większa, ważąca nawet ponad 60 kg wersja American Bully. To piąta rasa wpisana w Wielkiej Brytanii na listę zabronionych. Oprócz niej zakazane są: amerykański pitbulterier, tosa, dog argentyński i fila brasileiro.