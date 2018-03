PSL szykuje się do wyborów samorządowych. "Będzie dużo kandydatek z naszych list"

Godzina dla rodziny, współpraca podczas wyborów samorządowych oraz więcej miejsc dla kobiet na listach - to obiecuje Polskie Stronnictwo Ludowe. - Jesteśmy tutaj zgodni, że nie wejdziemy w koalicję z partią, która jest antysamorządowa, a taką partią jest dzisiaj PiS - oświadczył Władysław Kosiniak-Kamysz.

To jednak nie wszystko. PSL planuje również zorganizować debatę na temat aktywności politycznej kobiet. - To nie ma być tylko i wyłącznie świętowanie stulecia praw wyborczych, stulecia niepodległości, ale przede wszystkim to ma być dyskusja o roli kobiet w życiu społecznym, rodzinnym, politycznym. To jest też promocja i chęć zaangażowania kobiet w życie samorządowe. Tam jest większa sprawczość niż tutaj w parlamencie - oświadczył Władysław Kosiniak-Kamysz.