Przyspieszone wybory? Jarosław Kaczyński nie wyklucza

Od wielu miesięcy co jakiś czas pojawiają się pogłoski, że napięcia w Zjednoczonej Prawicy mogą finalnie doprowadzić do przyspieszonych wyborów. Do doniesień odniósł się Jarosław Kaczyński. Prezes PiS stwierdził, że "nie prognozuje" takiego rozwiązania, ale i go "nie wyklucza".

Przyspieszone wybory? Jarosław Kaczyński nie wyklucza Źródło: East News , Fot: Jacek Dominski