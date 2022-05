Przypadkowe odkrycie w Meksyku. Tutaj stacja elektroenergetyczna nie powstanie

Artefakty, które znaleziono w obrębie ruin budowli, to m.in. kilka naczyń pogrzebowych, które zawierały szczątki prawdopodobnie niemowląt. Fragmenty wrzeciona oraz narzędzia potrzebne do przędzenia oraz narzędzia, które służyły w warsztacie rymarskim oraz ceramicznym. Według specjalistów, musiały one funkcjonować jeszcze w XVI i XVII wieku, czyli po upadku imperium Azteków.