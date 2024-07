Przyłębska publikuje wyroki na stronie TK. Prawnicy wprost

"Nie powinniśmy zachęcać do robienia tego samego"

- Jeżeli mówiliśmy, że pani Szydło popełniała przestępstwa, nie publikując wyroku TK, to nie powinniśmy teraz zachęcać do robienia tego samego - mówił "Gazecie Wyborczej" konstytucjonalista prof. Marcin Matczak, dodając, że w przypadku, w którym wyrok został wydany bez udziału dublerów, to powinien zostać opublikowany.