Przyłapali komendanta policji. Wykroczenie uszło mu na sucho

Specyficzna organizacja ruchu

Jak powiedziała Karina Kamińska z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, 22 września policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni przeprowadzali kontrole drogowe przy ul. Chwrzanieńskiej. Jest to specyficzne miejsce, jeśli chodzi o organizację ruchu. Czasowo, podczas godzin szczytu, jest tam wyłączany jeden z pasów dla kierujących się w stronę od Gdyni Witomina do Obwodnicy Trójmiasta i w tym czasie służy on jako buspas dla autobusów kierujących się w stronę Witomina od obwodnicy.