Przyjechał z Meksyku do dziewczyny w Polsce. Zginął w wypadku na DK10

64-latek i jego 23-letnia córka w połowie października udali się na lotnisko do Warszawy, by odebrać z niego jej chłopaka i przyjaciela, którzy przylecieli z Meksyku, by odwiedzić kobietę. W drodze powrotnej doszło do tragicznego wypadku. Kierowca, 64-letni mieszkaniec powiatu gryfickiego i przyjaciel chłopaka jego córki zmarli na miejscu, na skutek poniesionych obrażeń. Do szpitala w Bydgoszczy trafiła 23-latka i jej chłopak. Lekarzom nie udało się uratować życia Meksykanina.