Przyjaciele torturowani przez Rosjan. To była egzekucja

O torturach zadanych synowi opowiedziała Sky News również 49-letnia Ołena Bałaj, matka Wiktora. - Mój syn nie dożył 29. urodzin. Te bękarty go zabiły. Faszyści torturowali go. Za co? Co zrobił? Nie jest winny, to tylko chłopak. Mój syn nie żyje. Mój chłopczyk odszedł, moje dziecko – powiedziała, ściskając zdjęcie jedynaka.