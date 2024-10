Przygotowania do wdrożenia systemu kaucyjnego w toku - komentarze z rynku

Sieci handlowe w Polsce już od miesięcy inwestują w przystosowanie swoich placówek. Specjalne strefy do zwrotu opakowań, instalacja automatów i dostosowanie przestrzeni - wszystko po to, by zapewnić konsumentom wygodny zwrot opakowań. Sieci przygotowują się na przyjęcie kolejnej partii maszyn, co stanowi kolejny krok do gotowości rynku do startu systemu kaucyjnego.