Przybywa ekstremistów. Alarmujące wieści z Niemiec

Co dwunasta osoba w Niemczech ma światopogląd prawicowo-ekstremistyczny. Do takiej konkluzji doszedł zespół z Uniwersytetu Bielefeld, który prowadził badanie opinii publicznej na zlecenie Fundacji imienia Friedricha Eberta (FES), politycznie zbliżonej do Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD).