Przeżyła upadek z 3-ciego piętra. Nic nie pamięta

Jak wynika z ustaleń w śledztwie, Czech i Słowaczka przyjechali do sanatorium Bałtyk 30 października. Mieli wcześniejszą rezerwację na dwie doby. Byli wieczorem na spacerze, wrócili do pokoju hotelowego. Nie opuszczali tego pokoju do następnego dnia, do 31 października. Ok. godz. 9 rano wypadli z balkonu. Zobaczył to jeden z pracowników sanatorium, który natychmiast wezwał pogotowie i policję.