Przez Polskę przeszły nawałnice. Straty są ogromne. Ostrzeżenia IMGW przed kolejnymi burzami z gradem

Przez Polską przeszły burze , o których we wtorek po południu ostrzegało w alertach Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Burzom towarzyszyły silne porywy wiatru, które miały prędkość nawet 90 km/h.

- Strażacy wyjeżdżali ponad pół tysiąca razy. Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w woj. łódzkim. Druga pod tym względem była Opolszczyzna. Według informacji Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ok. 17 tys. odbiorców pozbawionych było prądu, ale skutki zerwanych linii energetycznych są na bieżąco usuwane - mówił rano w TVN24 Krzysztof Batorski z Komendy Głównej PSP.

Późnym wieczorem zastępca dyrektora RCB Grzegorz Świszcz informował w mediach społecznościowych, że w związku z burzami bez prądu pozostaje 17 tys. odbiorców, z czego 15 tys. w woj. łódzkim. W powiecie wieluńskim uszkodzonych zostało co najmniej 20 dachów. Nieprzejezdny jest szlak kolejowy Żywiec-Węgierska Górka (woj. śląskie). Wprowadzono tam komunikację zastępczą.

Burza nad Warmią i Mazurami

Skutki nawałnic w Łódzkiem

Burze z gradem. Ostrzeżenia IMGW

Tymczasem pogoda się nie uspokaja. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h, incydentalnie 110 km/h. Miejscami może pojawić się grad.