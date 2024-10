Przesyłka od Trumpa dla Putina. Kreml potwierdza

- Zwracam się do wszystkich tutaj i wszystkich, którzy oglądają: czy pamiętacie, jakie były te dni? Czy pamiętacie, jak wiele ludzi nie miało testów i próbowało je zdobyć? - mówiła Harris. - A ten człowiek daje testy covidowe Władimirowi Putinowi? Pomyślcie, co to oznacza, w dodatku do tego, że wysyłał "listy miłosne" do Kim Dzong Una. On myśli, że Władimir Putin to jego przyjaciel - dodała.