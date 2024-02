"Przestańcie jęczeć". Premier Holandii wylał kubeł zimnej wody na przywódców Europy

Europa powinna skupić się na sobie

W rozmowie z Deutsche Welle Rutte podkreślił, że zachodni sojusznicy powinni skoncentrować się na zwiększaniu zdolności wojskowych i wspieraniu Ukrainy, zamiast martwić się o to, kto zostanie kolejnym prezydentem USA oraz co się stanie, jeśli Trump faktycznie wróci do Białego Domu. - To zależy od Amerykanów. Nie jestem Amerykaninem, nie mogę głosować w USA - mówił.