Przerażenie pasażerów United Airlines. Zwierzę wywołało panikę

Przerażający pasażer na gapę

Dzięki sprawnej reakcji załogi samolotu, problem z wężem szybko został rozwiązany. Jak informuje NBC News, odpowiednie służby czekały już na lotnisku, by przejąć siejące grozę zwierzę. Gdy tylko maszyna wylądowała w New Jersey, natychmiast kontrolę nad gadem przejęli członkowie zespołu operacyjnego dzikich zwierząt oraz Port Authority Police Department, którzy złapali dzikie zwierzę, a następnie wypuścili je na wolność w bezpiecznym miejscu. Jak się okazało, wąż nie zaliczał się do gatunków jadowitych. Zidentyfikowano go jako węża podwiązkowego.