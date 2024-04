Przerażające wiadomości z Cambridge. Gigantyczne kleszcze już są w Europie. Lada moment mogą być w Polsce

Budzący grozę gatunek dotarł jakiś czas temu do Niemiec. Jest bardzo prawdopodobne, że i w polskich lasach pojawi lub już pojawiło się to zagrożenie. Osobnik o łacińskiej nazwie Hyalomma marginalatum to prawdziwy potwór. Tropikalny kleszcz stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo.