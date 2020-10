Przemysław Czarnek w rządzie? Młodzi Nowocześni protestują i organizują Czarny Tydzień

"Na stanowisko ministra został nominowany poseł Przemysław Czarnek, słynący z seksistowskich i homofobicznych wypowiedzi. Poseł m. in. sprowadzał rolę kobiet do rodzenia i wychowywania dzieci, jak i kwestionował potrzebę zdobywania przez nie wykształcenia. O osobach LGBT mówił, że nie są równe ludziom normalnym" - piszą członkowie organizacji na stronie wydarzenia na Facebooku.

"Nowocześni" twierdzą, że wypowiedzi Czarnka podsycają nastroje, przez które młodzi ludzi o odmiennej orientacji są szykanowani w swoich środowiskach. "Taki minister to tragedia dla całej edukacji. Nie ma na to naszej zgody!" - grzmią organizatorzy protestu.

Przemysław Czarnek nowym ministrem? Młodzi organizują Czarny Tydzień

"Nie ma naszej zgody, aby ministrem dla wszystkich uczniów i studentów został człowiek o mentalności z poprzedniej epoki. Dlatego w geście protestu namawiamy do czarnego ubioru w szkołach i na uczelniach. Czarnek ministrem to powód do żałoby dla całej oświaty!" - piszą młodzi działacze.