Przemyśl. Zmieniono nazwę ulicy. Ukraińska ambasada protestuje

Przemyska rada miasta zdecydowała o zmianie nazwy ul. bpa Jozafata Kocyłowskiego na bpa Jana Śnigurskiego. Zastąpienie grekokatolickiego patrona innym duchownym nie spodobało się Ukraińcom.

Przemyskie środowiska patriotyczne zarzucały biskupowi Kocyłowskiemu, że po wkroczeniu Wehrmachtu do Przemyśla podjął aktywną współpracę z okupantem niemieckim. Rada miasta przychyliła się do próśb części mieszkańców i nadała ulicy imię bpa Jana Śnigurskiego, który był jej patronem do 2013 roku.