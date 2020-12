Przemyśl. Ojciec zabarykadował się z synem. Nowe ustalenia

Dramat w Przemyślu trwał ponad sześć godzin. 36-letni Łukasz P. zabarykadował się w środę z 4,5-letnim synem w pokoju mieszkania w domu na ulicy Słowackiego w Przemyślu (Podkarpackie). Ok. godz. 15 przemyska policja otrzymała zgłoszenie do awantury domowej.

Na miejscu okazało się, że mężczyzna nie chce z nikim rozmawiać, nikogo do siebie nie wpuszcza. Ponadto groził, że targnie się na własne życie. Dramatyczna sytuacja trwała ponad sześć godzin. W końcu podjęto decyzję o wejściu siłowym do pokoju, w którym się zamknął z dzieckiem. Chłopcu nic się nie stało. Ojciec został przewieziony do szpitala psychiatrycznego w Żurawicy, gdzie przebywa pod kontrolą policji.