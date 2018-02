Przemycili 147 kg chemikaliów do produkcji amfetaminy. Odbiorcą paczek była ich matka

Policjanci CBŚP zatrzymali pięć osób odpowiedzialnych za przemyt substancji niezbędnych do wyprodukowania amfetaminy. Oskarżonym grozi pięć lat więzienia.

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej we współpracy z CBŚP zabezpieczyli 147 kg fenyloacetonu, służącego do produkcji amfetaminy. Substancja była przemycana do Polski z Azji - informuje portal cbsp.policja.pl.