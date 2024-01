Przełomowy ruch. Muzułmanie utworzyli ludzki łańcuch przed katedrą w Kolonii

Ahmadiyya to reformatorski nurt w islamie, który działa pod hasłem "Miłość do wszystkich – nienawiść do nikogo". Wielu wyznawców islamu sunnickiego uznaje ich za niewiernych, co prowadzi do prześladowań w różnych krajach, m.in. w Afganistanie, Pakistanie czy Arabii Saudyjskiej, gdzie często dochodzi do pogromów i masakr skierowanych przeciwko nim.