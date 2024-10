Przekroczyć horyzont zła

The War Came To Us: Life and Death in Ukraine, Christopher Miller, Bloomsbury Publishing PLC. Amerykański dziennikarz, korespondent "New York Times" na Ukrainie w sposób przenikliwy i bardzo osobisty spisał nie tylko własne przeżycia i odczucia, relacje z frontu i rozmowy z bohaterami, ale także tło historyczne, w tym genezę, ale też konsekwencje obecnej wojny. "Właściwie nie ma takiego zakątka świata, który nie ucierpiałby z powodu tej wojny – wpłynęła ona chociażby na ceny ropy i zboża. Moja książka jest więc szczególnie adresowana do osób, które myślą, że ta wojna ich nie dotyczy, bo jest dokładnie odwrotnie" – powiedział Miller w rozmowie z Instytutem Pileckiego. Praca nad książką trwała 14 lat.