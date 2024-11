Upada rząd Scholza. Media: Jest już data nowych wyborów

Scholz ogłosił w ubiegłym tygodniu, że podda swój rząd pod głosowanie w sprawie wotum zaufania 15 stycznia 2025 r., a wówczas wybory do Bundestagu mogłyby się odbyć pod koniec marca. Na wcześniejsze przeprowadzenie głosowania i wyborów naciskają opozycyjna chadecja CDU/CSU i liberalna FDP, która do niedawna należała do koalicji rządowej.