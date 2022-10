Przed nami załamanie pogody. Ostatnie ciepłe dni

W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na północy miejscami duże. Możliwe są mgły ograniczające widzialność do dwustu metrów, a lokalnie nawet do stu. Możliwe będą także opady mżawki lub słabego deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 9 w centrum do 12 stopni na zachodzie. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni.