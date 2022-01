Przebrał się i udawał manekina na wystawie. "Genialny" plan włamywacza nie wypalił

Recydywa

Po sprawdzeniu jego personaliów wyszło na jaw, że ma on na swoim koncie więcej podobnych przestępstw. Śledczy wykazali, że odpowiada między innymi za trzy inne włamania do lokali, z których zabrał gotówkę i sprzęt elektroniczny oraz za usiłowanie włamania do obiektów. Łącznie 36-latkowi postawiono sześć podobnych zarzutów. Straty, jakie powstały w wyniku jego działań, oszacowano łącznie na blisko 13 tys. zł.