Pruszków. Oddział internistyczny został zamknięty, bo nie ma kto pracować

Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Pruszkowie podjęła decyzję o nie przyjmowaniu nowych pacjentów na oddział internistyczny. Powodem jest brak chętnych lekarzy na dyżury. Co stanie się z chorymi osobami?



O niebezpiecznej sytuacji w Szpitalu Powiatowym w Pruszkowie zaczęło był głośno kilka tygodni temu. Z dnia na dzień do innych placówek odeszli wszyscy interniści, jak donosi TOK FM. Wtedy jednak wojewoda mazowiecki nie wydał zgody na zamknięcie oddziału. Kto wpłynął na zmianę decyzji?

"Łapanka" przestała działać

Do tej pory dyrekcja szpitala szukała lekarzy z “łapanki” na rynku. Zatrudniała ich na dyżury lekarskie. Przestało to jednak funkcjonować. Na dyżury zabrakło po prostu chętnych. Z tej racji, dyrektor szpitala nie mógł narażać bezpieczeństwa zarówno pacjentów, jak i personelu. To ci ostatni ponieśli Wbrew wyraźnemu sprzeciwu wojewody, zamknął oddział.