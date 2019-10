Protesty z grudnia 2016 roku. NSA chce ujawnić nagrania sprzed Sejmu

Wraca sprawa protestów z grudnia 2016 roku. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, który nakazuje Kancelarii Sejmu ujawnić nagrania sprzed gmachu parlamentu.

Przypomnijmy: w grudnia 2016 roku obrady Sejmu przeniosły się do Sali Kolumnowej, ale nie wzięła w nich udziału opozycja. Przed gmachem parlamentu doszło do protestów i demonstracji, blokowania wyjazdów posłów. Interweniowała policja, która zatrzymała manifestujących. Po tamtym czasie na Wiejskiej pojawiły się barierki, ograniczony został również wstęp do Sejmu.

Od 2016 roku działacze Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska domagali się upublicznienie nagrań z kamer zamontowanych przed Sejmem. - Kancelaria Sejmu twierdziła, że nie jest to informacja publiczna i nie trzeba się tym zajmować - mówi Katarzyna Batko-Tołuć z Watchdog Polska w rozmowie z TVN. - Naczelny Sąd Administracyjny wczoraj stwierdził wyraźnie, że to jest informacja publiczna i że należało te wszystkie nagrania przejrzeć, stwierdzić, co jest związane z tym, co wydarzyło się w Sejmie, i udostępnić to - dodaje.