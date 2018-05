Protestujący opuścili Sejm. Witał ich tłum warszawiaków. Hartwich: nasze dzieci nie są już obywatelami w 84 proc.

Po czterdziestu dniach protestu niepełnosprawni i ich rodzice opuścili Sejm. Przed gmachem parlamentu czekali na nich nie tylko dziennikarze i rodziny, ale także wspierający ich warszawiacy. - Ta decyzja, to nasz głos rozsądku. Obawialiśmy się o zdrowie i życie naszych dzieci - tłumaczyła zawieszenie protestu Iwona Hartwich.

Oświadczenie protestujących: obecny rząd nie jest gotowy do dialogu

- Po 40 dniach walki o godne życie naszych niepełnosprawnych dzieci, po 40 dniach ciągłych upokorzeń, ciągłej pogardy ze strony obecnego rządu, zawieszamy protest. Obecny rząd nie jest gotowy do dialogu z nami, jedynie do monologu. Nigdy nie zrozumiemy, że w naszym kraju skazuje się osoby niepełnosprawne, niezdolne do samodzielnej egzystencji na życie w biedzie i ubóstwie. Państwo nakazuje im żyć za niecałe 900 zł. Nie udało nam się skłonić rządu do realizacji pierwszego postulatu. Nigdy nie zrozumiemy, że obecna władza nie chciała pomóc najsłabszej grupie społecznej skromnym dodatkiem na życie w kwocie 500 zł. Złożyliśmy stronie rządowej cztery kompromisy. Zabrakło dobrej woli, żeby nawet w innej formie dodatku ulżyć w niełatwym już życiu osób z niepełnosprawnościami - odczytała oświadczenie protestujących Iwona Hartwich.

Hartwich: mamy nadzieję, że nasza decyzja umożliwi zorganizowanie Sejmu Dzieci i Młodzieży

Traczyk-Stawska: ten Sejm nie może nazywać się parlamentem, nie szanuje godności człowieka

Janina Ochojska: Witajcie bohaterowie! Dziękuję, że wytrwaliście tak długo

- Zrobiliście coś niezwykłego - zaczęła Janina Ochojska. - Wzięliście na siebie bardzo trudne zadanie. Na was będą spoczywały oczy i nadzieje wszystkich niepełnosprawnych. Nie zostawimy was samych. Nie będziemy bez was o niczym dyskutowali, ale rzeczywiście potrzebujemy teraz ekspertów, organizacji, po to, żeby dążyć do tego, żeby wszystkie zapisy ds. osób niepełnosprawnych ONZ były w Polsce wypełniane. Żebyśmy mieli prawo zarówno do godnego początku, jak i do godnego końca. A żeby pomiędzy początkiem a końcem było życie, które ułożymy sobie tak, jak my będziemy chcieli. My nie prosimy o łaskę. Żądamy tylko jednego - stworzenia takich warunków do życia w społeczeństwie, jakie ma każdy obywatel - stwierdziła Ochojska. Dodała, że jej zdaniem protestujący zrobili dla niepełnosprawnych więcej niż ktokolwiek.