Protest w Warszawie. Ataki na protestujących. Tak rozpoznają się narodowcy

Uczestnicy protestów w mediach społecznościowych przekazują sobie korespondencję narodowców, którzy w ciągu dnia umawiali się co do sposobu działania podczas marszu.

Protest w Warszawie. "Efekt polityki Jarosława Kaczyńskiego"

- Myślę, że to reakcja na zawołania polityków prawicy, którzy wezwali nacjonalistów i bojówki faszyzujące do obrony nie wiadomo czego przed kobietami, które walczą o swoje fundamentalne prawa - stwierdziła obecna na miejscu posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Lewica).

Zdaniem parlamentarzystki ataki na protestujących to efekt polityki Jarosława Kaczyńskiego. - Robią to, do czego zachęcił ich wicepremier do spraw bezpieczeństwa - podkreśliła posłanka.