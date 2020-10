Protest rolników zablokował przejazd karetki z dzieckiem

Protest rolników blokuje przejazd karetki

"Niedaleko, tuż za miastem napotykamy dziwny "korek" na DK8. O co chodzi? Sznur samochodów toczący się 20km/h. Rozmawiamy z chudym, że może wypadek, albo co innego może być na 8. Przebijamy się tą nieszczęsną drogą kilka ładnych kilometrów, a zator nie maleje. Wypadku nie widać. Co się kur... dzieje!? Okazuje się, że to protest Panów rolników na traktorach blokuje nam przejazd. Na tej trasie jesteśmy już jakieś 20 minut stratni. - napisali na Facebooku ratownicy.