Prokuratura wszczęła śledztwo ws. ataku na muzułmankę w Rzeszowie. "To sprawa honorowa"

Policja ustala sprawcę rasistowskiego ataku na Polkę-muzułmankę. W tym celu przeglądają zapisy z miejskich kamer. Mężczyzna groził śmiercią 22-latce i jej 3-miesięcznemu dziecku. - To kwestia czasu, aż go znajdziemy - zapewnia prokuratura.

Do sytuacji doszło w piątek po południu w Rzeszowie. Muzułmanka spacerowała razem z 3-miesięcznym dzieckiem bulwarami nad Wisłokiem. Nagle przechodzący mężczyzna usiłował przewrócić wózek i zwyzywał kobietę. Na nic zdały się jej tłumaczenia, że jest Polką. Napastnik pokazał gest "Heil Hitler" i krzyczał "White Power". Groził też śmiercią 22-latce i jej dziecku. Sytuacja została opisana na blogu "Islamista" na Facebooku w sobotę.

Sprawa została zgłoszona na policję, a w poniedziałek wysłano do prokuratury wniosek o wszczęcie śledztwa - podaje portal rzeszow-news.pl. Do prokuratury trafiły policyjne materiały. Trwa analiza nagrań z miejskiego monitoringu. Śledztwo będzie prowadzone pod kątem kierowania gróźb karalnych z powodu przynależności wyznaniowej i znieważenia z tego samego powodu.

- To kwestia czasu aż znajdziemy sprawcę. Funkcjonariusze prowadzą tę sprawę bardzo poważnie, szczególnie że do zdarzenia doszło w biały dzień. Policja za punkt honoru postawiła sobie zatrzymanie mężczyzny - przekonuje prokuratura. Administratorzy bloga zapowiedzieli, że zgłoszą sprawę do RPO Adama Bodnara. Sytuację śledzi również Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.