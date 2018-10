Prokuratura: poszukiwana Paulina Dynkowska prawdopodobnie nie żyje

Prokuratura przekazała informację, że poszukiwana od tygodnia Paulina Dynkowska prawdopodobnie nie żyje. Kobieta zaginęła tydzień temu w Łodzi. Dwie osoby usłyszały zarzuty.

- Odnalezione w piątek ciało to prawdopodobnie zwłoki Pauliny Dynkowskiej - mówi prok. Krzysztof Kopania z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. - Na podstawie wyglądu i ubrań możemy stwierdzić, że prawdopoodbnie są to zwłoki poszukiwanej kobiety - dodał. Zarzuty w tej sprawie usłyszały dwie osoby - 44-letnia kobieta i 41-letni mężczyzna, obywatel Gruzji, które miały wiedzę o zbrodni, ale nie przekazały jej śledczym.

Znalezione w lesie ciało miało rany kłute. - To one najprawdopodobniej doprowadziły do śmierci. Bez wątpienia doszło do zbrodni - zaznaczył Kopania. Jak dodał, więcej będzie wiadomo po sekcji, która została zaplanowana na poniedziałek.