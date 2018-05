Prokuratura o pożarze w kamienicy Krzysztofa Brejzy. "Nic nie wskazuje na zamach na posła"

Śledczy, którzy badają sprawę pożaru przy kamienicy posła PO, stwierdzili, że nic nie wskazuje na zamach na polityka - informuje Fakt. Portal dotarł do wstępnych ustaleń prokuratury w tej sprawie.

Kamienica w Innowrocławiu, w której mieszka poseł Platformy, jest remontowana. Robotnicy zostawili pod jedną z jej ścian materiały budowlane oraz przenośną toaletę. To właśnie one miały zostać podpalone. Ogniem miała zająć się również ściana budynku, przy której mieści się mieszkanie Brejzy. Jak twierdzi poseł, ogień rozprzestrzeniał się po ścianie, w której zamontowane są rury z gazem, co groziło wybuchem.