Prokuratura Krajowa przejmuje TU-154M o nr 102. Bez zgody śledczych nikt się nie zbliży do maszyny

Prokuratura Krajowa przejmuje TU-154M o nr 102. Ma to pozwolić wyjaśnić katastrofę smoleńską oraz m.in. uniknąć dalszych badań niszczących. Od teraz bez zgody śledczych nikt się nie zbliży do maszyny.

Prokuratura Krajowa postanowiła włączyć samolot TU154M o numerze bocznym 102 do materiału dowodowego w śledztwie, które pozwoli wyjaśnić okoliczności katastrofy smoleńskiej - podaje portal wPolityce.pl. Uzasadniają to m.in. tym, że "biegli powołani w toku śledztwa, jak i prokuratorzy, nie dysponują swobodnym dostępem do wraku samolotu znajdującego się na terenie Federacji Rosyjskiej".