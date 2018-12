Projekt "Nawrócony portfel". Ksiądz zaprasza do oddania sfery pieniędzy Bogu

Jak mądrze zarządzać finansami osobistymi? Na to pytanie odpowiedź zna podobno ks. Rafał Kucik. Duchowny twierdzi, że wiedza na ten temat zawarta jest w Biblii i chce się tą wiedzą podzielić z innymi. Zebrał już potrzebną kwotę na realizację projektu. Nagrał audiobooka.

Ks. Kucik zapewnia, że odpowiedź na temat właściwego zarządzania pieniędzmi znajduje się w Biblii. (Youtube.com, Fot: ks. Rafał Kucik)

"Nawrócony portfel" to nazwa projektu autorstwa księdza Rafała Kucika z poznańskiej parafii pw. św. Michała Archanioła. Celem inicjatywy, jak wskazuje ksiądz, jest "uczyć, jak przy pomocy Biblii mądrze zarządzać finansami osobistymi". "Nawrócony portfel" to "zaproszenie ludzi do oddania Bogu sfery pieniędzy".

Ks. Kucik wyznaje, że "jego pasja to głoszenie Jezusa Chrystusa i zachęcanie do tego, aby zaufać Jego planom". "Sam to zrobiłem przed wielu laty, lecz nie zaufałem do końca. Zostawiłem dla siebie sferę finansów, przez co popełniłem błędy, których konsekwencje dziś ponoszę. Dzięki temu, że zacząłem poszukiwać rozwiązań, trafiłem na ludzi, którzy powiedzieli wprost: oddaj finanse Bogu, a zobaczysz co się wydarzy. I zaczęło się dziać" - pisze na platformie polakpotrafi.pl.

"Być może zastanawiasz się dlaczego tym tematem zajmuje się katolicki ksiądz? Mogę powiedzieć o sobie, że najprawdopodobniej popełniłem wszystkie możliwe błędy w zarządzaniu pieniędzmi. Dzięki tym doświadczeniom wiem, co to znaczy mieć długi, wizyty komorników, telefony z windykacji i sądowe wezwania do zapłaty. Wiem, co to znaczy spirala kredytowa. Wiem też, co się dzieje, gdy do takiego bałaganu zapraszamy Boga" - dodaje.

Duchowny wydał już audiobooka, na którego za pośrednictwem strony polakpotrafi.pl zebrał 10 tys. złotych. Można go kupić za pośrednictwem strony internetowej - kosztuje 24,90 zł. Ks. Kucik nie chce jednak na audiobooku poprzestać i zachęca do wpłacania kolejnych datków. Po zebraniu odpowiedniej kwoty zamierza prowadzić szkolenia internetowe oraz rekolekcje na temat finansów.

Jak wyglądają złote zasady pomnażania pieniędzy według księdza z Poznania? Na stronie nawroconyportfel.pl wymienia kilka z nich: hojność w dawaniu, uczciwość ponad wszystko, mnożenie przez dzielenie. - To nie jest kolejne nagranie, które obiecuje cuda na kiju. Nie sugeruję, że osiągniesz rezultaty podobne do moich - przestrzega.

