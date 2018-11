"Ofiara 15 zł od duszy". Ksiądz wycenił modlitwę

Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Kcyni (woj. kujawsko-pomorskie) za modlitwę wypominkową liczy „15 zł od duszy”. Taka informacja pojawiła się na druku rozdawanym parafianom. - To cena orientacyjna - mówi WP proboszcz parafii.

Siedem linijek na nazwiska

"Babcia nie widzi problemu"

Jak dodaje, przez charakter swojej pracy spotykał się z różnymi księżmi z różnych parafii. - Jeszcze do tej pory nie zdarzyło mi się, żeby jakiś ksiądz miał cennik na wymienianki. Jeżeli ktoś chce wpłacić, to niech wpłaca, ale to powinno zależeć od tej osoby, ile to będzie, a nie od księdza. Druga kwestia to to, że skoro ksiądz ma cennik na taką "usługę", to powinien ludziom dawać paragony - komentuje pan Bartek.