"To nie jest sprawa polityka ani księdza". Debata o liberalizacji prawa aborcyjnego w Sejmie

Z kolei Bożena Żelazowska z PSL zapewniła, że jej klub "będzie stał na straży ochrony prawa do poszanowania życia ludzkiego we wszystkich wymiarach". - W sprawach pryncypialnych kompromisu nie ma. Jako klub PSL proponowaliśmy powrót do kompromisu sprzed orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. To się jednak nie udało. (...) Prawo człowieka to prawo do życia, a nie do śmierci. Ta dyskusja wymaga wzajemnego szacunku - tłumaczyła parlamentarzystka.