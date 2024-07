"Programista popełnił błąd w kodzie". Świat wstrzymał oddech

Konieczny wyjaśnia, że system nie jest w stanie samodzielnie się uruchomić, by ściągnąć aktualizację poprawiającą błąd i samodzielnie się naprawić. - Taki system trzeba ręcznie wprowadzić w tryb awaryjny, znaleźć wadliwy plik i usunąć go, ale nie każdy może to zrobić, bo wymaga to uprawnień administracyjnych, których zwykli użytkownicy w firmach nie posiadają - stwierdził Piotr Konieczny.