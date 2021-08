Pogoda. Wytchnienie od upałów. Co z burzami?

W środę pogoda będzie zbliżona do tej z poprzednich dni. Przeważać będą chmury, które przyniosą przelotne opady i burze. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 22 st. C. do 25 st. C., chłodniej miejscami na południu, wybrzeżu i północnym wschodzie od 18 st. C do 20 st.