Prognoza pogody. Po weekendzie synoptycy zapowiadają prawdziwy rollercoaster

Do Polski płyną ciepłe masy powietrza. Już w sobotę na termometrach nawet 20 stopni. Jednak potem pogoda będzie się stale zmieniać. Już na początku tygodnia gwałtowne ochłodzenie.

Przed nami weekend, kolejna szansa, by wyjechać na działkę i zrobić porządki po zimie oraz czas spotkań ze znajomymi i przyjaciółmi przy grillu na świeżym powietrzu.

Po paru chłodniejszych dniach przyjdzie ocieplenie. Na niebie jednak może być sporo chmur, które lokalnie utrudnią dotarcie promieni słonecznych do powierzchni ziemi.

Prognoza pogody. Bardzo ciepła sobota

Sobota będzie pogodna i ciepła z temperaturą od (+15) – (+16) st. C na wschodzie do (+17) – (+18) st. C na zachodzie kraju. Miejscami może nawet pojawić się 20 kresek na termometrze.