Prognoza pogody na tydzień. Szykuje się duża zmiana

Prognoza pogody. Jeszcze przez tydzień możemy cieszyć się ciepłymi dniami. Od niedzieli będzie chłodniej. Będzie się chmurzyć i popada przelotny deszcz. Nie obędzie się też bez porannych przymrozków.

Do soboty w całej Polsce będzie pogodnie, słonecznie i ciepło - wynika z prognozy pogody Cumulusa. Wszystko za sprawą ośrodka wyżowego nad Półwyspem Bałkańskim. Będzie on sprowadzał do nas ciepłe powietrze znad basenu Morza Śródziemnego.